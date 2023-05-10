الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من غزة باتجاه مستوطنات

استشهاد مزارع وإصابة اخر في قصف إسرائيلي شرق خان يوينس

ميلانيا ترامب تؤكد دعهما لزوجها

مصرع 15 طفلا وفقدان 25 بغرق قارب في نيجيريا

جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا

المملكة على موعد مع أجواء حارة

السقاف: الأردن أنجز إصلاحات شاملة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات

وفاة بحادث تدهور على طريق ياجوز

شكاوى من عدم توفر دواء لمرض ويلسون في مستشفى الجامعة

الصفدي يجري اتصال هاتفي مع نظيره الياباني

الأربعاء، 10-05-2023 01:05 م

اسم "محمد" بالمرتبة الأولى لحديثي الولادة في برلين

b461f8894dd0af5ded8106b431861be3_1024_576


الوكيل الإخباري- تصدر اسم محمد المرتبة الأولى في برلين بالنسبة للذكور حديثي الولادة، والمرتبة العشرين في كامل ألمانيا، متفوقا بذلك على أسماء أخرى.

اضافة اعلان


وأفادت جمعية اللغة الألمانية أن اسم محمد سبق أسماء تربعت لفترة طويلة على القائمة على غرار نوح وآدم، حسب موقع “دي دبليو”.

وأوردت صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، أن هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، فيما احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في العاصمة الألمانية برلين ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

ووفق صحيفة دي تسايت الألمانية والتي نشرت أيضا عن الموضوع، فإن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاء ألمانيا.


وذكرت الصحيفة أن اسم محمد احتل اسم المرتبة 20 على الصعيد الوطني، حيث تم منح اسم محمد 2758 مرة لمواليد العام الماضي 2022.

وأوضحت أن اسم محمد لم يكن هو الأكثر شيوعا في برلين عام 2018 بيد أنه كان ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما أثار جدلا في برلين حينها.


وفي عام 2021 احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.


يشار إلى أنه وبحسب بيان الجمعية الألمانية، فإن اسم نوح ما يزال يتصدر الاسم الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة على مستوى ألمانيا ككل.


وبالعودة للموقع الإلكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشارا في ألمانيا (beliebte-Vornamen)، ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للعام 2022 على غرار مالك وعلي وللفتيات عليا وزينب، كما جاءت الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب مثل هنا، أو لندا، لينا مراكز متقدمة.

 

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
malta230510104038176~

دولة أوروبية سكانها يتحدثون العربية.. وهم ليسوا عرباً

2018_3_31_21_15_30_146

لعبة استغماية تتسبب بإصابة فتاة برصاصة على يد جارها الغاضب في أمريكا

download

شاهد إنقاذ حياة رضيع انزلقت عربته إلى شارع سريع في احدى الدول

مخهمخهمخم

ظنه الناس مشهدا تصويريا.. شاهد سطو مسلح في اليابان

70616-768x538

شاهد أغرب وأخطر رياضة حول العالم لدى قبائل الهاوسا الأفريقية

image

السماء تزدحم بالمخلّفات الفضائية