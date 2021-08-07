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السبت، 07-08-2021 08:35 ص

اصطياد سمكة نادرة لها 'أسنان بشرية' في الولايات المتحدة - صورة

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الوكيل الإخباري - ونشرت مصايد "جينيتس باير"، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، صورة السمكة هذا الأسبوع عبر حسابها على موقع فيسبوك،  وأثار المنشور والصورة جدلاً كبيراً.

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والسمكة من نوع "رأس الغنم"، ولديها عدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها، ويبدو أن السمكة أُطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن فمها يشبه فم الخروف.
وأشارت الأنباء وفقا لـ "بي بي سي " إلى أن صيادا يدعى ناثان مارتن، يعمل بانتظام في الميناء، هو من اصطاد السمكة.


وقال مارتن إنه تمنى اصطياد سمكة "رأس الغنم" عندما رأى وجها لوجه "الفم المليء بالأسنان".


وأضاف لموقع مكلاتشي نيوز: "إنها معركة جيدة للغاية عندما تقاتل على المحك، إنه حقا صيد جيد، ومذاقها جيد للغاية".

 

وأثار المنشور والصورة حالة جدل كبيرة عبر فيسبوك.


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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