اعتداء وحشي من طالبات مدرسة أمريكية على زميلتهن- فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة مقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية أن إحدى طالبات ثانوية "هازلوود إيست" ترقد في المستشفى بحالة حرجة بعد أن تعرضت للضرب من قبل إحدى زميلاتها.



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وحسب الشرطة الامريكية فإن القتال اندلع يوم الجمعة بالقرب من حرم المدرسة، مؤكدة أنه تم القبض على مشتبه بها تبلغ من العمر 15 عاما وهي محتجزة حاليا لدى محكمة الأسرة في مقاطعة سانت لويس بتهم الاعتداء.



وفيما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الطالبة التي تعرضت للضرب الوحشي قتلت، أكدت إدارة الشرطة أنها لا تزال في المستشفى دون أن يتم الكشف عن اسمها وعمرها.





TEEN MURDERED IN FIGHT Near St. Louis High School



A Hazelwood East High School student has died after being.....



It is under investigation by St. Louis County Police.

No arrests have been reported.



Source: The Post Millennial 🚨WARNING GRAPHIC 🚨TEEN MURDERED IN FIGHT Near St. Louis High SchoolA Hazelwood East High School student has died after being.....It is under investigation by St. Louis County Police.No arrests have been reported.Source: The Post Millennial https://t.co/kzKSbfina7 March 11, 2024

وأصدرت منطقة مدرسة "هازلوود" بيانا، أشارت فيه إلى المأساة، داعية إلى تحمل المسؤولية على مستوى المجتمع في معالجة الأسباب الجذرية للتنمر والعنف بين الشباب.



روسيا اليوم