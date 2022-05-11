اكتشاف طريق غامض في قاع المحيط الهادئ-فيديو

الوكيل الإخباري-اكتشف فريق سفينة الاستكشاف "نوتيلوس" قبالة هاواي في أعماق المحيط الهادئ على "طريق" معبّدة بالطوب الأحمر غامض، وهو اكتشاف مذهل نقله أفراد الطاقم على الهواء مباشرة.



ونشر الفريق مقطع فيديو على قناته في يوتيوب في 29 نيسان2022 يوضح اكتشافهم، بالإضافة إلى عينات من الصخور التي تشكل هذا الطريق.

واعتقد العلماء للوهلة الأولى إنهم عثروا على الطريق المؤدية إلى قارة أطلانطس الأسطورية، التي ذكرها أفلاطون وألهمت كثيراً من الكتاب ومنتجي أفلام الخيال العلمي، وفق "مونت كارلو".

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وتم هذا الاكتشاف في شمال غرب الأرخبيل على عمق حوالي 3 آلاف متر في قاع المحيط، ويتعلق الأمر في الحقيقة بمجرد نتيجة جيولوجية للنشاط البركاني القديم. لكن الفريق لا يزال مندهشاً من هذا الطريق الغامض، وكذلك من كل الاكتشافات الأخرى.



من أجل معرفة المزيد عن هذا الاكتشاف يسعى الفريق الآن إلى جلب ما يشبه المسار تحت الماء والقيام بعملية سيتم تصويرها وبثها مباشرة على موقع الفريق.

البيان



