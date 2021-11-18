الإنتربول يعثر على روسية اختفت منذ 30 عاما في سيبيريا

الوكيل الإخباري - عُثر في بريطانيا على روسية اختفت منذ 30 عاما في مدينة إركوتسك بشرق سيبيريا. والمرأة تتمتع بصحة جيدة ولديها أسرة وجنسية إنجليزية.

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وأفادت المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية لمقاطعة إركوتسك الروسية بأنه تم العثور على المواطنة الروسية في المملكة المتحدة وذلك بعد اختفائها عام 1992 في شرق سيبيريا.



واتصلت والدتها المسنة في مارس عام 2016، بالشرطة المحلية الروسية وذكرت أن ابنتها اختفت بعد شجار وقع بينهما عام 1992 ولم تحاول المرأة البحث عن ابنتها إلا بعد مرور 25 عاما من فقدانها.



وجاء في بيان صدر عن الفرع المحلي لوزارة الداخلية أن زملاءهم من انتربول إنجلترا أبلغوهم أن المرأة السيبيرية تعيش في مقاطعة كمبريا ببريطانيا العظمى منذ أعوام عديدة.



ويشار أيضا في البيان إلى أن المرأة الروسية تتمتع بصحة جيدة ولديها أسرة وجنسية إنجليزية.

المصدر - لبنان 24