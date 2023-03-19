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الأحد، 19-03-2023 09:49 ص

الحرارة ونقص الأكسجين يوديان بملايين الأسماك في أستراليا

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الوكيل الإخباري - أدت ملايين الأسماك النافقة المتحللة إلى انسداد جزء كبير من أحد الأنهار في منطقة نائية جنوب شرقي أستراليا تعرضت لموجة حرّ شديدة.

وأوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أن «ملايين» الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018.

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وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك العائمة التي حجبت رؤية سطح النهر.


وقال غرايم مكراب المقيم في مينيندي لوكالة فرانس برس إن المشهد «مروع»، مشيراً إلى أنّ «ثمة أسماكاً نافقة على مرمى البصر»، وأعرب عن تخوفه من عواقب بيئية وخيمة.


وأشارت الحكومة المحلية إلى أن عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت. وأوضحت في بيان أن «نفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات»، مضيفة أن موجة الحر تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة. 

 

البيان 

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