الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

سعر الفائدة في هذا البلد بلغ 97%.. ودولة عربية بالمركز الثالث عالمياً

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين السدود إلى 138 مليون متر مكعب

تأثر مناطق في عمان والزرقاء ومأدبا بضخ المياه بسبب العكورة - أسماء

تركيا تنزل إلى المياه غواصة حربية جديدة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الاحتلال يتوغل شرقي مدينة غزة

كشف أسباب تباطؤ حركة السير في عمان الثلاثاء

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأمن يكشف حقيقة سرقة صراف آلي في عمان

وفيات الثلاثاء 30-5-2023

الثلاثاء، 30-05-2023 10:04 ص

الحيوانات الأكثر تطوّراً في العالم!

Greylag_Geese_(Anser_anser)_in_flight,_Cley,_Norfolk_1700


الوكيل الإخباري - تشير دراسة حديثة إلى أنَّ الجرابيات، والتي هي نوعٌ من الثدييات، مثل القنفذ والكنغر، قد تكون أكثر تطوراً في العالم.

اضافة اعلان


فغالباً ما يتم وصف التطوُّر بشكل خاطئ، على أنّه طريق مباشر لمزيدٍ من التعقيد، لكن باستخدام عينات من مراحل التطور المختلفة لـ 22 نوعاً حياً حالياً، وضعت عالمة الأحياء التطوّري في متحف التاريخ الطبيعي، هيذر وايت، وزملاؤها، جدولاً زمنياً للتطورات التي توضح ما هو موجود حالياً في بعض الأحياء التي أُجريت عليها الاختبار.


وكشفت المجموعة المُفصّلة من التصوير المقطعي المحوسب ثلاثي الأبعاد، عن العديد من التغييرات في كيفية تطور جماجم الجرابيات. 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
45454545

تشيكي يهرب من السجن ليقع في ورطة داخل نفق مترو

89147

اتجاه جديد في إعداد قائمة طعام رواد الفضاء - صورة

image (2)

تعثر على شقيقاتها العشر بعد 40 عاماً من البحث في أمريكا

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

طفلة بريطانية أمام برج العرب تبرز مراحل تطور دبي - صور

d935dddc-1535-4372-b7a5-c93e2ab35641

كويكب كبير يقترب من الأرض

WhatsApp-Image-2023-05-28-at-6.35.57-PM

شاب سعودي يسبح مع حيتان العنبر في مياه المحيط الهندي - فيديو