الحيوانات الأكثر تطوّراً في العالم!

الوكيل الإخباري - تشير دراسة حديثة إلى أنَّ الجرابيات، والتي هي نوعٌ من الثدييات، مثل القنفذ والكنغر، قد تكون أكثر تطوراً في العالم.

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فغالباً ما يتم وصف التطوُّر بشكل خاطئ، على أنّه طريق مباشر لمزيدٍ من التعقيد، لكن باستخدام عينات من مراحل التطور المختلفة لـ 22 نوعاً حياً حالياً، وضعت عالمة الأحياء التطوّري في متحف التاريخ الطبيعي، هيذر وايت، وزملاؤها، جدولاً زمنياً للتطورات التي توضح ما هو موجود حالياً في بعض الأحياء التي أُجريت عليها الاختبار.



وكشفت المجموعة المُفصّلة من التصوير المقطعي المحوسب ثلاثي الأبعاد، عن العديد من التغييرات في كيفية تطور جماجم الجرابيات.

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