السجن 25 يوماً لوالد طفلة بتهمة اختطافها في مصر

الوكيل الإخباري - تعرَّض أب في مصر لموقف غريب من نوعه، إذ وُجِّهت إليه تهمة اختطاف ابنته، ما تسبب في سجنه 25 يوماً.



وأوضح علاء إبراهيم، والد الطفلة تمارا، معاناته في إثبات نسب ابنته إليه، بعدما اتهمه أحد الأشخاص باختطافها.

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وقال إبراهيم، خلال لقائه في برنامج "هي وهم" على قناة "الحدث اليوم": "أجرينا تحليل DNA لإثبات براءتنا"، مشيراً إلى أن نتيجة التحليل ظهرت بعد 25 يوماً قضاها داخل أسوار السجن.



وأضاف: "شقتي تعرضت للسرقة أثناء فترة احتجازي أنا وأسرتي في قسم الشرطة"، لافتاً إلى أنه فوجئ بتجمُّع أشخاص حول زوجته في السوق محاولين انتزاع الطفلة منها اعتقاداً منهم بأنها اختطفتها.

المصدر - البيان