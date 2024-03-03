الأحد 03-03-2024
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الأحد، 03-03-2024 10:36 ص

السعودية تفتتح أحد أطول الأنفاق في الشرق الأوسط - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلن مجلس إدارة مؤسسة "حديقة الملك سلمان" عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع نفق "طريق أبي بكر الصديق" الذي يهدف إلى تحسين التدفق المروري في مدينة الرياض.

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ويعد مشروع نفق "طريق أبي بكر الصديق" أول مشاريع الجسور والأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها، حيث بدأت أعماله الإنشائية في الربع الثالث من العام 2021 ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنشائية في مشروع "حديقة الملك سلمان"، الذي أطلقه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 19 آذار 2019.

ويتّسم نفق الطريق الذي يبلغ طوله 2430 مترا بتصميم عصري وبألوان تنسجم مع البيئة ومواد تلبي غايات الاستدامة، ويتضمن النفق ثلاثة مسارات للمركبات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار مخصص للطوارئ، كما تمّ تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية، وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء.

 

 

روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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