السعودية..شخص يوثق لحظة قدوم عاصفة ترابية ضخمة خلفه في بث مباشر -فيديو

الوكيل الإخباري - وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو للحظة قدوم عاصفة ترابية ضخمة خلفه في بث مباشر أثناء تواجده في أحد الأماكن الصحراوية.



واستعد الرجل لمواجهة هذه العاصفة بجمع حيواناته التي يرعاها ويقوم عليها في مكانهم المخصص حتى لا يتشتتوا مع العاصفة ويصعب رؤيتهم.

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وظهر هو يجلس على الأرض ويدعو الله بأن تمر هذه العاصفة بسلام وخير ولا تضر أحد وظل يحمد الله ويثني عليه.

تركيا اليوم

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