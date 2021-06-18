الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 02:36 م

الصين: اكتشاف بقايا وحش عملاق عاش قبل 26 مليون سنة

صين


الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين وجامعة هارفارد، نوعاً جديداً عملاقاً من وحيد القرن عاش في الصين قبل 26 مليون عام .

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وأفاد الفريق الذي عثر على البقايا، أن السلف العملاق لوحيد القرن، عثر عليه في مقاطعة غانسو الحالية، الواقعة على الحافة الشمالية الشرقية لهضبة التبت، مشيراً إلى أن الكائن يعد أكبر حيوان ثديي عاش على الكوكب على الإطلاق وبلغ طوله نحو 8 أمتار وارتفاعه نحو 5 أمتار.


وكان المخلوق الضخم، المسمى "باراسيراثيريم لينكسياينس" يزن 24 طنا، وكان أثقل أربع مرات من الفيل الإفريقي، وهو أكبر حيوان يمشي على الأرض اليوم.
وجاب الحيوان العاشب، الذي لا قرون له، آسيا منذ أكثر من 25 مليون سنة، يستكشف الغابات بحثا عن الأوراق والنباتات الناعمة والشجيرات، وبدا مشابها لـ"التابير (السناد) المتضخم".


ووقع حفر البقايا المتحجرة لهذا الوحش العملاق، الذي سمح له عنقه بالوصول إلى الأشجار التي يصل ارتفاعها إلى 23 قدما (7 أمتار)، في مقبرة حيوانات ما قبل التاريخ في غانسو، شمال غرب الصين.

 

بترا


 




 

 


 

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