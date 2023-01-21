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السبت، 21-01-2023 10:08 ص

العثور على جمجمة حوت تعود إلى 12 مليون عام في أمريكا - صور

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الوكيل الإخباري - عُثِر عند شاطئ في خليج تشيسابيك بولاية ماريلاند الأمريكية على متحجرة جمجمة حوت تعود إلى نحو 12 مليون عام، وفقاً لما أفاد به متحف محلي.

وأوضح متحف «كالفرت مارين ميوزيوم» في بيان، أن رجلاً من ولاية بنسلفانيا يدعى كودي غودارد، هو الذي اكتشف الجمجمة أكتوبر الماضي فيما كان يبحث عن متحجرات وأسنان سمك القرش، وهو نشاط شائع في المنطقة. وقال رئيس قسم علم المتحجرات في المتحف ستيفن غودفري: «من غير المعروف حتى الآن إلى أي نوع من حيتان العصر الميوسيني ينتمي الحوت الذي تعود إليه الجمجمة».

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البيان 

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