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الأربعاء، 27-12-2023 12:58 م

العثور على عش عنكبوت في أذن امرأة بريطانية

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الوكيل الإخباري - عانت سيدة بريطانية من ألم وسماع أصوات غريبة في أذنها، حيث تفاجأت عند فحصها بالمنظار وجود عنكبوت حي صنع عشا بداخلها.

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واعتقدت لوسي وايلد في البداية أن الألم ناجم عن وجود شمع داخل أذنها ولكن أثناء الفحص شاهدت عنكبوت بأرجل كبيرة داخل الأذن.

 

وأضافت: "بعد أن أخرج الأطباء العش، أصبت بالتهاب شديد في الأذن".
وتابعت: "أمضيت عيد ميلادي الثلاثين في المستشفى. كل هذا بسبب عنكبوت صغير".

 

لبنان 24

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