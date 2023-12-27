العثور على عش عنكبوت في أذن امرأة بريطانية

الوكيل الإخباري - عانت سيدة بريطانية من ألم وسماع أصوات غريبة في أذنها، حيث تفاجأت عند فحصها بالمنظار وجود عنكبوت حي صنع عشا بداخلها.



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واعتقدت لوسي وايلد في البداية أن الألم ناجم عن وجود شمع داخل أذنها ولكن أثناء الفحص شاهدت عنكبوت بأرجل كبيرة داخل الأذن.



وأضافت: "بعد أن أخرج الأطباء العش، أصبت بالتهاب شديد في الأذن".

وتابعت: "أمضيت عيد ميلادي الثلاثين في المستشفى. كل هذا بسبب عنكبوت صغير".



لبنان 24

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