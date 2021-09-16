الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 09:27 ص

القبض على رجل بعد 20 دقيقة من هروبه من سجن في أستراليا

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الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأسترالية القبض على رجل / 35 عاما / اليوم الخميس بعد أقل من ساعة هروبه من سجن في تسمانيا.

وذكرت شرطة تسمانيا أنها احتجزت الرجل بعد 20 دقيقة فقط من إبلاغها بهروبه من سجن ريسدون بالقرب من هوبارت حوالي الساعة 09:05 من صباح اليوم.

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وقال المفتش بريت بيرى: الوقت بين إبلاغه بهروب الجاني واحتجاز الرجل بسلام كان 20 دقيقة فقط إنها شهادة على عمل الشرطة الممتاز لجميع المعلومات المعنية والمفيدة من المجتمع.


وذكرت الشرطة أنه خلال الحادث تعرض شرطي والسجين الهارب لإصابات طفيفة.

 

المصدر - البيان

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