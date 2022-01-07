الجمعة 07-01-2022
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الجمعة، 07-01-2022 09:43 ص

القبض على شيف في مطعم مصري قدم وجبات سامة للزبائن

مصر


الوكيل الإخباري - ألقت أجهزة الأمن المصرية في محافظة الجيزة القبض على طباخ «شيف» في مطعم شعبي للكبدة بمنطقة 6 أكتوبر في واقعة تسمم 4 عمال، فارق اثنان منهم الحياة، وتم نقل آخرين إلى المستشفى للعلاج، وذلك بعد 24 ساعة من القبض على مدير المطعم والتحقيق معه.

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كان 4 عمال تناولوا وجبة كبدة من مطعم شعبي بمنطقة 6 أكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت بأخذ عينة من المأكولات التي يقدمها المطعم للجمهور لفحصها والتأكد من سلامتها.


وقالت التحريات إن عاملين حضرا إلى ديوان قسم شرطة ثان أكتوبر وأكد أحدهما أنهما استيقظا من النوم مصابين بحالة إعياء واسهال شديد، وفوجئا بوفاة زميلهما على الفراش.


وأكدت أن 4 عمال يقيمون في شقة سكنية مستأجرة بالحي الـ12 في 6 أكتوبر اشتروا وجبة جاهزة عبارة عن طاجن كبدة من مطعم مأكولات شعبية وبعد تناولهم الغذاء خلدوا إلى النوم بعد يوم عمل شاق، ولفظ اثنان منهم أنفاسهما الأخيرة بينما شعر الآخران بإعياء شديد في منطقة البطن.

 

البيان


 




 

 


 

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