النمسا تسجل أكبر نمو سكاني منذ تأسيس الجمهورية الثانية

الوكيل الإخباري - نما عدد سكان النمسا بنسبة 1.4% في عام 2022 ليتجاوز عدد مواطنيها حاجز التسعة ملايين نسمة، مسجلاً 9.104.722 مليون نسمة منذ شهر يناير مطلع العام الجاري.



وأكدت هيئة الإحصاء النمساوية تسجيل أكبر زيادة في عدد سكان النمسا خلال عام واحد، منذ تأسيس الجمهورية الثانية، بواقع 125.843 شخصاً.



وأوضح توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء، أن العاصمة فيينا سجلت أعلى معدل نمو سكاني بنسبة 2.6%.



ولفت إلى أن تعداد سكان العاصمة النمساوية يقترب بسرعة من حاجز المليوني نسمة.

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