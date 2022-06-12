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الأحد، 12-06-2022 12:14 م

الولايات المتحدة - سقوط عاملين بمصنع في وعاء شوكولا عملاق

chocolate


الوكيل الإخباري - تلقى موظفان في شركة منتجة للشوكولا رعاية طبية بعد سقوطهما بصورة غامضة في وعاء ضخم من الشوكولا.

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وقع الحادث بعد ظهر الخميس فى مصنع بولاية بنسلفانيا فى شمال شرق الولايات المتحدة.


وبحسب قناتي "فوكس نيوز" و"سي ان ان" التلفزيونيتين الأميركيتين، أنقذ شخصان ونقلا إلى المستشفى بعد سقوطهما في وعاء عملاق مليء بالشوكولا تابع للشركة.


ولم تقدم مزيد من التفاصيل حول سبب وجود هذين الموظفين في مثل هذه الوضعية السيئة التي حالت من دون تمكنهما من إخراج نفسيهما من الوعاء المليء بالكاكاو.


نقلت قناة "فوكس نيوز" عن خدمات الطوارئ قولها إن عناصر الإطفاء اضطروا إلى قطع فتحة في هيكل الخزان لإخراجهما في أسرع وقت ممكن.


ولم تقدم الشركة أي تفاصيل لوسائل الإعلام المحلية حول الحالة الصحية للموظفين.


وتقدّم المجموعة نفسها على أنها الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الشوكولا والعلكة. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 30 مليار دولار أميركي، ويعمل فيها نحو مئة ألف موظف.

 

الاتحاد

 

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