السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 09:54 م

اليابان .. بيع عنقود عنب بـ 12 ألفا و700 دولار

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الوكيل الإخباري - بيع عنقود عنب أحمر من نوع "روبي رومان" في افتتاح موسم القطاف باليابان بـ 1.4 مليون ين ياباني (نحو 12 ألفا و700 دولار).

ودفع التايواني هسيه مينغ تا وهو صاحب سلسلة متاجر، 1.4 مليون ين ياباني (12700 دولار) لعنقود عنب في المزاد الافتتاحي مع بدء موسم الجني في مقاطعة إيشيكاوا، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء (رسمية).

وفي تصريح صحفي، قال مينغ تا إنه يرغب بتعريف عنب "روبي رومان" للشعب التايواني، معتبرا أن السعر الذي دفعه يعد قليلا بالنظر إلى جهود المزارعين.

وعرضت العناقيد في افتتاح الموسم بسعر أعلى بـ 100 ألف ين (910 دولارات) مقارنة بسعر العام الماضي.

ووفق وكالة كيودو بيع 253 عنقودا من هذا العنب إثر المزاد الافتتاحي.

وبدأت قصة هذا النوع من العنب عام 1995 عندما قدم مزارعون اقتراحا لمركز البحوث الزراعية في المقاطعة لإنتاج نوع ضخم من العنب الأحمر، وأجرى الباحثون عمليات انتقاء لإنتاج عنب مميز في حجمه وطعمه ولونه وسهولة زراعته على مدى 14 عاما حتى بات "روبي رومان" بمثابة كنز مقاطعة إيشيكاوا.

وفي عام 2008 عرض عنب "روبي رومان" للبيع لأول مرة، وذاع صيته باعتباره أغلى أنواع العنب في العالم بسعر 910 دولارات لعنقود يزن 700 غرام، وبمعدل 26 دولارا للحبة الواحدة.

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المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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