امريكا.. 55 ألف موظف يُفاجأون باختفاء رواتبهم من الحسابات المصرفية

الوكيل الإخباري-فُوجئ نحو 55 ألف موظف لدى شركة الخدمات المهنية "إرنست آند يونغ" في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بأن الأجور التي حصلوا عليها يوم الجمعة قد اختفت من حساباتهم المصرفية بعد خطأ من قِبل مزوّد كشوف الرواتب لشركة المحاسبة "إيه دي بي".

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جاء الخطأ المحرج في الوقت الذي يصارع فيه العمال الأمريكيون مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 9.1 في المئة الشهر الماضي، مسجلاً أكبر قفزة له منذ نوفمبر 1981.



الخطأ النادر يسلط الضوء أيضاً على اعتماد الشركات الكبيرة على التكنولوجيا والتأثير على العملاء والموظفين عند فشل الأنظمة.



وقالت شركة "إرنست آند يونغ" إن شركة المحاسبة "إيه دي بي" ارتكبت خطأً في كشوف الرواتب في 15 يوليو مما أثر في موظفيها في الولايات المتحدة، مضيفة أنها تعمل بشكل عاجل لإصلاح الخطأ، الذي أثر في جميع موظفيها الأمريكيين البالغ عددهم نحو 55 ألف موظف.



الموظفون الذين قاموا بالفعل بتحويل الأموال من حساباتهم أو استخدموها لدفع الفواتير، تعرّضوا لخطر الإدراج ضمن عملاء السحب على المكشوف نتيجة خطأ "إيه دي بي"، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الرواتب عبر الإنترنت وبرامج الموارد البشرية في العالم.



وتعهدت "إرنست آند يونغ" بأن تتم تغطية الرسوم المتأخرة أو الغرامات أو الرسوم الأخرى التي قد يتكبّدها الموظفون نتيجة لهذا الخطأ.





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