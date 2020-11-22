امريكي يعثر على ماسة تزن 9.07 قيراط ..بالصدفة

الوكيل الإخباري _ يحب كيفن كينارد، من الولايات المتحدة، البحث عن أشياء غير مألوفة داخل المنتزهات العامة، وهذه المرة، عثر على ماسة تزن 9.07 قيراط عند زيارته لمنتزه فوهة الألماس الوطنية في ولاية أركنساس.



وكان كينارد، الذى يعمل كمدير لفرع بنك، يذهب إلى المنتزه فى رحلات ميدانية منذ أن كان في الصف الثاني، رغم أنه كان يعود أدراجه فارغ اليدين دائماً. ولكنه تمكن من العثور على ثاني أكبر ماسة يتم العثور عليها في تاريخ المنتزه المعروف عنه وجود الكثير من الكنوز به.



وفي التفاصيل، كان كينارد في الحديقة مع أصدقائه خلال عيد العمال، وقال: "التقطت شيئا يشبه الكريستال، ووضعته في حقيبتي، فهي كانت عبارة بلورة بحجم كرة زجاجية". وأضاف: "بدت الماسة مثيرة للاهتمام، ولامعة، اعتقدت أنها قد تكون مجرد زجاج فقط، ولم أكن أتخيل قيمتها الكبيرة. وبعد القليل من الساعات وفحص ما عثر عليها زملائه من أحجار، تم الكشف عن قيمة الماسة التي عثرت عليها".



ووصف كينارد الأمر بأنه فريد جداً، ويأتي هذا في ما تم العثور على أكثر من 75 ألف ماسة في المنتزه منذ اكتشاف الماسات الأوائل فيها في عام 1906، ولدى المنتزه سياسة تنص على أن "من يجد شيئاً يحتفظ به".

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المصدر : الإقتصاد



