الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تركيا وشرم الشيخ تتصدران وجهات الأردنيين بالعيد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض متجاهلة قبول استقالة الحكومة

الضمان يدعو للتبرع لحساب تكافل

إعادة تفعيل اتفاقية لتشغيل أردنيين في ألمانيا

الخلايلة عن الاقصى: الأردن لا يقبل المشاركة أو الإملاء من اسرائيل

الخصاونة نقلا عن أخصائيين نفسيين: السرية شرط للشروع الحقيقي بالانتحار

الضريبة : تقديم 390 ألف إقرار ضريبي العام الحالي

الملك: الطريق إلى السلام يجب أن يمر بمدينة القدس

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

47.8 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

الثلاثاء، 10-05-2022 12:21 م

خدعة بصرية تظهر صورتين وسيناريوهين.. لكن بحسب رؤيتك

انظر بدقة للصورة.. ما تراه أولاً سيكشف الكثير عن شخصيتك!

1


الوكيل الاخباري - خدعة بصرية جديدة تثير انتباه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزيد من تساؤلاتهم.

اضافة اعلان

الخدعة التي نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun، البريطانية تحمل صورتين وتفسيرين، بحسب ما تراه أولا بالصورة.

 




فبحسب تفسير نشرته قناة "برايت سايد" Bright Side على "يوتيوب" فإن الخيارين هما إما امرأة تنظر من النافذة أو جمجمة.

فإذا لاحظت أن المرأة تنظر من النافذة أولاً، فأنت على الأغلب شخص تميل إلى التغاضي عن المخاطر، أي لا تلاحظه. ولذا فقد تخاطر بحياتك دون أن تدرك ذلك.

وأحيانًا تكون عفويًا جدًا وساذجًا بعض الشيء، ولهذا السبب قد تجد نفسك في كثير من الأحيان غير مستعد لعواقب غير سارة نتيجة أفعالك واختياراتك.


أما إذا رأيت الجمجمة أولاً، فأنت على الأغلب إنسان واقعي ولست مثاليا.


ربما تبدو كشخصية متشائمة بعض الشيء للأشخاص الذين لا يعرفونك جيدًا، لكنك على يقين دائم بأن كل الأشياء الجيدة قد تنتهي يوما ما. 

 

 

العربية 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

بيضاوي أم مربع.. اكتشف شخصيتك من شكل وجهك

لسلام

في علم النفس.. ما يعني عدم تذكرك لأسماء الأشخاص؟

image (1)

فيديو - صوت في الفضاء .. ما قصة الثقب الأسود ؟

image

بالفيديو .. عرض رياضي من عروسين خلال حفل زفافهما في تركيا

_95866192_gettyimages-632661908

مصر.. سيارة شرطة مزيفة تثير جدلا والأمن يتحرك (صورة)

202258173018312DD

طفل بريطاني يدخل قائمة أفضل خبراء الرياضيات في العالم

أخبار متعلقة
4

تعرف على قصة أبو متعب الأمريكي والسيدة السعودية التي تزوجها - صور

main_image62722d601bf58

أحدث صورة للأمير السعودي النائم منذ عام 2005 - شاهد

20210719194705823

دعا جيرانه على الإفطار يوم وفاته .. انتشال سعودي جرفته السيول في ينبع

سا

العثور على المواطن الكويتي المفقود بالحرم

Capture

خدعة جديدة تكشف لك جوانب شخصيتك.. ولكن بحسب رؤيتك لها!

ووو

صورة مؤثرة في المسجد الحرام تخطف الأنظار.. وصاحبتها تكشف سرها