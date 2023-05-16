الثلاثاء 16-05-2023
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الثلاثاء، 16-05-2023 11:08 ص

بأكثر من مليوني دولار.. بيع ساعة نادرة في مزاد بجنيف

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الوكيل الإخباري - بيعت ساعة رولكس ميلجوس نادرة وفي حالتها الأصلية مقابل 2.5 مليون دولار، لتحطم بهذا الأرقام القياسية لأعلى مبلغ دفع في مزاد مقابل للساعة السويسرية المصنوعة للعلماء، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأُنتجت الساعة المصنوعة من الاستانلس ستيل عام 1958، وكانت مصممة لمقاومة المجال المغناطيسي.

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كانت ميلجوس إحدى أغلى الساعات التي بيعت في مزادات الساعات التي أقيمت في جنيف مطلع الأسبوع.


وباعت الساعة دار مزادات فيليبس ، مقابل 2.24 مليون فرانك سويسري لمزايد في الغرفة، وهو رقم قياسي لأي من إصدارات ميلجوس، وهو ضعف القيمة التي قدِّرت بمليون فرانك قبل المزاد.


وبيعت نسخة مماثلة صدرت 1958 في دار مزادات كريستي في 2013 مقابل 317 ألف فرانك، وبيعت أخرى في دار فيليبس في 2022 مقابل أكثر من 300 ألف فرانك.


واشترى المزايد الفائز، الذي تغلب على عرض خصم من الولايات المتحدة، الساعة نيابة عن رولكس، بحسب مصادر مطلعة.


وليس من غير العادي أن تقوم شركات الساعات الفخمة بشراء إصدارتها في المزادات لضمها لمجموعاتها الأرشيفية أو عرضها في المتاحف.

 

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