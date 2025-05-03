نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات العامة والأهلية إلى تيسير تدفق المعلومات للصحفيين

وأشار المجلس إلى ضرورة التنبه للتحديات التي تواجه حرية الصحافة في ظل التطورات التقنية، والثورة المعلوماتية، والذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد مجرد وسيلة لتسريع العمل الصحفي، بل أصبح جزءًا من منظومة إنتاج الأخبار.
وقال المجلس في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنّ من أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة انتشار الأخبار المزيفة والمضللة، واستفحال ظاهرة التضليل الإعلامي التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنامي استخدام تقنيات التزوير والتمييز الخوارزمي في تنظيم المحتوى والرقابة الرقمية، وهي تحديات تهدد سلامة الصحفيين، فضلًا عن التحدي المتعلق باستدامة المؤسسات الإعلامية في المستقبل.
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