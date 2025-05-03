نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات العامة والأهلية إلى تيسير تدفق المعلومات للصحفيين

الوكيل الإخباري- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، المؤسسات العامة والأهلية، إلى الانفتاح على وسائل الإعلام، وتيسير تدفق المعلومات للصحفيين.

اضافة اعلان



وأشار المجلس إلى ضرورة التنبه للتحديات التي تواجه حرية الصحافة في ظل التطورات التقنية، والثورة المعلوماتية، والذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد مجرد وسيلة لتسريع العمل الصحفي، بل أصبح جزءًا من منظومة إنتاج الأخبار.