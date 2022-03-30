بالشراكة مع رونالدو .. بوراك يعلن افتتاح مطعمه الجديد في لندن

الوكيل الإخباري - أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير أنه سيفتتح في تشرين الثاني المقبل مطعماً في لندن بالشراكة مع لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الانجليزي.



وأوضح بوراك أنه تلقى عرض المشاركة من كريستيانو رونالدو في العام الماضي، واتفقا على افتتاح مطعم جديد في لندن، مشيراً بأنه يوجد في 11 دولة في أنحاء العالم.

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ويمتلك بوراك البالغ من العمر 28 عاماً ثلاثة مطاعم في إسطنبول، ويعد من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع أكثر من 57 مليون متابع على تيك توك و32 مليون على إنستغرام.

الامارات نيوز

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