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الأربعاء، 24-05-2023 01:20 م

بالصورة..زجاجة ضخمة استقرت في بطن رجل هندي.. فماذا فعل الأطباء؟

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الوكيل الإخباري - رغم أنها ضخمة الحجم، إلا أن زجاجة كبيرة الشكل شقت طريقها إلى معدة رجل في الهند واستقرت فيها.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأطباء أخضعوا الرجل البالغ من العمر (55 عاما) لعملية جراحية حتى يتمكنوا من استئصال الزجاجة من معدته.

 

وقالت إن الرجل، الذي يسكن ولاية مدهيا برديش وسط الهند، يفترض أنه ابتلع الزجاجة بالكامل.

واستأصل الأطباء الزجاجة خلال عملية جراحية معقدة.

ووقعت الحادثة في 16 مايو الجاري، وليس من الواضح كيف استقرت الزجاجة في معدته.

وبعد نجاح العملية الجراحية، بقي الرجل تحت المراقبة الطبية.

 


 

 

لبنان 24

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