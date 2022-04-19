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الثلاثاء، 19-04-2022 10:11 ص

بالصور.. مصادرة ديك في لبنان بسبب "إزعاج الجيران"!

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الوكيل الاخباري - صادرت شرطة بلدية منطقة الغبيري في لبنان، ديكا من داخل مبنى سكني في منطقة الشياح، جراء "شكاوى الحي" من الإزعاج الذي يسببه لهم.

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وبحسب الإخطار الموجه من بلدية الغبيري إلى أحد المواطنين، فإنه بناء على "شكاوى الحي بقيام أحد السكان بتربية دواجن داخل المبنى، ما تسبب بالصياح الدائم وإزعاج الجيران وإقلاق راحتهم"، أقدمت شرطة الغبيري على مصادرة ديك من داخل مبنى سكني في منطقة الشياح- شارع جامع الطيونة.

 



هذا وجرى إزالة الدواجن من مكانها في المبنى السكني، ومطالبة صاحبها بـ"نقلها إلى أماكن مخصصة لها حصراً واحترام حقوق السكان، وذلك تحت طائلة اتّخاذ كامل الإجراءات القانونية والجزائية بحقه"، ضمن الإجراءات التي اتخذتها البلدية.




من جهته، قال رئيس بلدية الغبيري معن الخليل معلقا: "إن هذا الإجراء عادي وروتيني، وسط تكرار اقتناء الحيوانات الأليفة في المنازل خصوصا في المدن، بحيث يقوم السكان أحياناً بتربية كلب أو دجاج على الأسطح، في حين أن الشقق ضيقة وملتصقة ببعضها، لذلك تعمد البلدية على ضبط هذه الحيوانات منعاً لإزعاج السكان"، لافتا إلى أن "هذه الحيوانات تنقل إلى متنزه طيور تابع للبلدية، إلى أن يعاود صاحبها استلامها ونقلها إلى مكان ريفي خارج المدينة".

 


 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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