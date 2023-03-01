بالفيديو.. سعودي يحذر الفتيات من خلع الأحذية أثناء القيادة

الوكيل الإخباري - حذر مواطن سعودي من ترك الأحذية اسفل كرسي القيادة موضحا أنها تسبب الحوادث.
وقال المواطن أن أكثر من فتاة أخبرنه بوقوع حوادث لهم بسبب خلعهم الأحذية أثناء القيادة .
وأوضح أن الأحذية المخلوعة تتحرك أثناء القيادة وقد تعلق أسفل داعس الفرامل أو البنزين وقد يسبب الحوادث.
في مقطع :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) February 28, 2023
شاب يحذر من اكثر مسببات الحوادث لدى النساء pic.twitter.com/tA1R9XqPvH
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