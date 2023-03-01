الأربعاء 01-03-2023
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الأربعاء، 01-03-2023 12:27 م

بالفيديو.. سعودي يحذر الفتيات من خلع الأحذية أثناء القيادة

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الوكيل الإخباري - حذر مواطن سعودي من ترك الأحذية اسفل كرسي القيادة موضحا أنها تسبب الحوادث.

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وقال المواطن أن أكثر من فتاة أخبرنه بوقوع حوادث لهم بسبب خلعهم الأحذية أثناء القيادة .


وأوضح أن الأحذية المخلوعة تتحرك أثناء القيادة وقد تعلق أسفل داعس الفرامل أو البنزين وقد يسبب الحوادث.

 

 

 

صحيفة صدى 

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