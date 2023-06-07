الأربعاء 07-06-2023
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الأربعاء، 07-06-2023 04:31 م

بالفيديو: صاعقة تقضي على راعي ومجموعة من المواشي في المدينة المنورة

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الوكيل الإخباري - تعرض جبل الحلال في بواط بالمدينة المنورة لصاعقة أدت إلى وفاة عامل راعي وعدد من المواشي.

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وتظهر مقاطع فيديو المواشي الملقاة على الأرض بعدما ضربت الصاعقة الجبل.


وسمع في المقطع صوت رجل يقول : ” الله يعوضه خير هذا بسبب الصاعقة.”

 

 

صدى 

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