بالفيديو: صاعقة تقضي على راعي ومجموعة من المواشي في المدينة المنورة

الوكيل الإخباري - تعرض جبل الحلال في بواط بالمدينة المنورة لصاعقة أدت إلى وفاة عامل راعي وعدد من المواشي.
وتظهر مقاطع فيديو المواشي الملقاة على الأرض بعدما ضربت الصاعقة الجبل.
وسمع في المقطع صوت رجل يقول : ” الله يعوضه خير هذا بسبب الصاعقة.”
🔴 آثر صاعقة ⚡رعدية— مكشات الشرقية (@mekshatsharqiah) June 7, 2023
وفاة راعي اغنام (رحمه الله) وهلاك عدد من الأغنام في وادي بواط
شمال المدينة المنورة
"الله يعوضهم خير"
الثلاثاء ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٤هـ pic.twitter.com/8QP6gEk6dC
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