بالفيديو: صاعقة تقضي على راعي ومجموعة من المواشي في المدينة المنورة

الوكيل الإخباري - تعرض جبل الحلال في بواط بالمدينة المنورة لصاعقة أدت إلى وفاة عامل راعي وعدد من المواشي.

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وتظهر مقاطع فيديو المواشي الملقاة على الأرض بعدما ضربت الصاعقة الجبل.



وسمع في المقطع صوت رجل يقول : ” الله يعوضه خير هذا بسبب الصاعقة.”



وفاة راعي اغنام (رحمه الله) وهلاك عدد من الأغنام في وادي بواط

شمال المدينة المنورة

"الله يعوضهم خير"

الثلاثاء ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٤هـ 🔴 آثر صاعقة ⚡رعديةوفاة راعي اغنام (رحمه الله) وهلاك عدد من الأغنام في وادي بواطشمال المدينة المنورة"الله يعوضهم خير"الثلاثاء ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٤هـ pic.twitter.com/8QP6gEk6dC June 7, 2023

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