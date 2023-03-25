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السبت، 25-03-2023 09:57 ص

بالفيديو.. طقس سيء يتسبب بإصابات وأضرار بطائرة في أنغولا

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الضرر والفوضى الذي وقع على متن رحلة جوية كانت تسافر من أنغولا إلى البرتغال، بعد مرورها في منطقة اضطرابات جوية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطيران في منطقة الاضطرابات الجوية تسبب بإصابة 10 أشخاص على الأقل، كانوا على متن رحلة من لواندا إلى لشبونة، يوم الخميس.

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وفي الفيديو تظهر آثار تناثر الطعام في ممر الركاب بالطائرة التي تديرها شركة "تاغ أنغولا إيرلاينز"، بالإضافة إلى شقوق في أماكن تخزين الحقائب.


وأصيب 10 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد طاقم الطائرة، تلقوا الرعاية الطبية في مطار لشبونة.


وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن العديد من الركاب ظهرت عليهم أعراض القلق.


 

سكاي نيوز 

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