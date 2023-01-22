بالفيديو.. عصفور فوق مصحف داخل الحرم يخطف الأنظار

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لعصفور فوق مصحف في المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية.

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وخطف مشهد “عصفور” في المسجد الحرام، الأنظار؛ حيث وثّقت عدسة أحد المصلين، بقاء العصفور على أحد مصاحف الحرم، بينما كان المؤذن يرفع صوت الأذان.



وامتزج المشهد المؤثر بأجواء إيمانية وروحانية تبعث على الطمأنينة والسكينة في جنبات المسجد الحرام. وتم التقاط هذا المشهد بينما كان الطائفون حول الكعبة والمصلون يستعدون لأداء الصلاة.

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