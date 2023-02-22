بالفيديو..لحظة تعثر أحد أفراد فريق بايدن وسقوطه من سلم طائرة الرئاسة

الوكيل الإخباري - بعدما اشتهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسقوطه أكثر من مرة على درج طائرة الرئاسة، تعثر هذه المرة عضو أصغر سنا في فريقه.

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وسقط أحد أفراد فريق جو بايدن من الدرج عند وصوله إلى مطار عسكري بالقرب من العاصمة البولندية وارسو. وكان بايدن قد وصل إلي بولندا بعد زيارته غير المعلنة إلى كييف للمساعدة في دعم نظام زيلينسكي.

👴🇺🇸🇵🇱One of the members of Biden's delegation fell off the plane after arriving in Warsaw — Polish media pic.twitter.com/XGCeLzteyL February 21, 2023

روسيا اليوم