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الأربعاء، 22-02-2023 12:11 م

بالفيديو..لحظة تعثر أحد أفراد فريق بايدن وسقوطه من سلم طائرة الرئاسة

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الوكيل الإخباري - بعدما اشتهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسقوطه أكثر من مرة على درج طائرة الرئاسة، تعثر هذه المرة عضو أصغر سنا في فريقه.

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وسقط أحد أفراد فريق جو بايدن من الدرج عند وصوله إلى مطار عسكري بالقرب من العاصمة البولندية وارسو. وكان بايدن قد وصل إلي بولندا بعد زيارته غير المعلنة إلى كييف للمساعدة في دعم نظام زيلينسكي.

 

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