تحذيرات صادرة عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري

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- سيطرت مديرية الدفاع المدني اليوم الخميس، على حرائق أتت على مساحات كبيرة من الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية والأشجار الحرجية والمثمرة في بعض محافظات المملكة.وبينت عدم وقوع أي إصابات في الأرواح خلال التعامل مع هذه الحرائق.وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها اليوم الخميس من الحوادث الموسمية وما يصاحبها من ارتفاع لدرجات الحرارة والتي قد ينجم عنها نشوب الحرائق أو الغرق في البرك والمسطحات المائية أو لدغات الزواحف والحشرات.وأكدت المديرية على أهمية اتباع السلوك السليم خلال الرحلات التنزهية، وعدم السباحة في المسطحات المائية الغير مخصصة لذلك كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية.كما دعت الى ضرورة حفظ الأطعمة بالشكل الصحيح وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة تجنباً لحوادث التسمم الغذائي، وضرورة الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالأفاعي والعقارب.وشددت المديرية على عدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الكثيفة ، وإبعاد مصادر الاشتعال عن متناول أيدي الأطفال، والتخلص من بقايا النار المخصصة للشواء بالشكل الصحيح اما عن طريق الطمر بالتراب أو سكب المياه عليها والتأكد من اطفائها.وأشارت المديرية الى جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات من خلال الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) اذا دعت الحاجة لذلك