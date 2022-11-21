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الإثنين، 21-11-2022 10:12 ص

بايدن يحتفل بعيد ميلاده الثمانين بعيدا عن الأضواء

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الوكيل الإخباري - على الرّغم من أنّها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتّحدة التي يبلغ فيها رئيس في منصبه عامه الثمانين، إلا أنّ جو بايدن الذي يثير عمره جدلاً لا سيّما وأنّه يفكّر بالترشّح لولاية جديدة، لم يحِط هذه المناسبة الأحد بأيّ أجواء احتفالية.

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واستغرق الأمر حتّى عصر الأحد لكي تنشر زوجته جيل بايدن على تويتر رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانهما وهما يرقصان سوياً.


وكتبت السيدة الأولى في تغريدتها "لا أريد أن أرقص مع أيّ شخص آخر. عيد ميلاد سعيد جو! أحبّك".

وبخلاف هذه التغريدة لم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان أو منشور بشأن عيد ميلاد الرئيس. ولم يتّضح كيف سيحتفل بايدن بعيد ميلاده أو ما إذا كان سيفعل ذلك أساساً.


ولا يبدو بلوغ بايدن سنّ الثمانين أمراً غير مألوف في صفوف طبقة سياسية تندر فيها الوجوه الشابّة إلى حدّ يدفع بالكثيرين إلى تسميتها بـ"سلطة المسنّين."


سكاي نيوز 

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