برسالة مؤثرة.. مذيعة CNN تبكي على الهواء معلنة إصابتها بالسرطان - فيديو

الوكيل الإخباري - برسالة مؤثرة على الهواء، أعلنت مذيعة محطة CNN سارة سيدنر عن إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة، داعية النساء إلى إجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنوياً.

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وقالت المذيعة البالغة 51 عاماً في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في موقع "إنستغرام": "اقتطع من وقتك ثانية فقط لتتذكر أسماء 8 نساء تحبّهم، ما عليك سوى عدّهم على أصابعك. إحصائياً، إحداهن ستصاب بسرطان الثدي، أو ربما تكون مصابة به بالفعل. أنا الواحدة من الثماني داخل مجموعة أصدقائي".

كما أضافت "لم أمرض يوماً. أنا لا أدخّن، وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي. مع ذلك، إنني في المرحلة الثالثة منه.. من الصعب قول ذلك".



وتابعت والدموع في عينيها "إلى جميع أخواتي، أيا كان لون بشرتكن، من فضلكن، أجرينَ تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام. أجرينَ أيضاً الاختبارات الذاتية. حاوِلنَ رصد المرض في فترة مبكرة"، معربةً، وهي تبكي، عن مدى امتنانها لبقائها حيَّة.

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