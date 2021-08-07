السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

السير: ارتفاع نسبة ملكية المركبات

وفاة المخرج والكاتب الأردني الكبير سعود خليفات

الملك :عمي الغالي و ولدي الحبيب، أدامكما الله ذخرا للوطن

بورصة عمان تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

غالبية الكنديين يؤيدون التطعيمات الإلزامية بلقاحات كورونا

أسعار الذهب السبت 7/8/2021

كورونا ينتشر في أستراليا مع معدلات تطعيم منخفضة

الصين تطور سفينة حربية أخرى لباكستان

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

بدء امتحانات الشامل العملية اليوم

السبت، 07-08-2021 09:00 ص

بريطانية تحجز بالخطأ تذكرة سفر بعد عام - صورة

5c7d78fcb4d93475824226


الوكيل الإخباري - قد يكون الاستيقاظ مبكرًا للتوجه إلى المطار قبل عدة ساعات من موعد الرحلة أمراً مثيراً للتعب والملل، لكن ما قد يزيد الأمور سوءاً هو أن تكتشف أنك حجزت رحلتك في يوم آخر.

هذا ما حث مع امرأة بريطانية كانت تريد العودة إلى لندن من كرواتيا، ووصلت إلى المطار في الساعة السادسة صباحاً، لتكتشف أنها حجزت بالخطأ رحلة بعد عام كامل، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وشاركت أليكسيا بورتمان تجربتها الطريفة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، ونشرت لقطات لها وهي جالسة خارج المطار وحقيبة السفر بجانبها، مع تعليق مرفق مع الفيديو قالت فيه "لقد وصلت للتو إلى المطار في الساعة 6 صباحًا وتبين أن رحلتي ستكون في العام المقبل".

اضافة اعلان


وفي نهاية المقطع يمكن رؤية أليكسيا وهي تغطي فمها بيدها وتضحك، وتضيف في التعليقات "كل ما يمكنني فعله هو الضحك".


وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده أكثر من 800 ألف شخص، وحصد أكثر من 181 ألف إعجاب، وعلق الكثير من المشاهدين على هذه التجربة، وقال أحدهم "أتفهم أنك بحاجة إلى أن تكونين في المطار مبكرًا بساعتين، لكن يبدو أن الوصول قبل عام مبكر جدًا"، وأضاف آخر "أعتقد أنك يجب أن تبدأي بالمشي وستصلين قبل موعد الرحلة".


 

المصدر- لبنان 24 















 




 

 


 

إقرأ ايضا
3908651-1249271348

طرق لتجعلي طفلك يحترمك

110-045642-barbie-toy-mattel-celebration_700x400

مبتكرو باربي يصنّعون دمية تشبه مطورة لقاح 'كوفيد' البريطاني - صورة

8202011101839954755770

اصطياد سمكة نادرة لها 'أسنان بشرية' في الولايات المتحدة - صورة

5903805001620602283

رجل مسن يتحول لنجم إنترنت في روسيا بعد نشر فيديو وهو يتزلج - فيديو

610b9a1e4236045a1d1c33d4

الصين تطلق ثالث قمر صناعي إلى الفضاء خلال يومين

Amsterdam_-_Hats_-_0931

مزاد على قبعة قديمة يجلب أكثر من 133 ألف يورو