بريطانية تحجز بالخطأ تذكرة سفر بعد عام - صورة

الوكيل الإخباري - قد يكون الاستيقاظ مبكرًا للتوجه إلى المطار قبل عدة ساعات من موعد الرحلة أمراً مثيراً للتعب والملل، لكن ما قد يزيد الأمور سوءاً هو أن تكتشف أنك حجزت رحلتك في يوم آخر.



هذا ما حث مع امرأة بريطانية كانت تريد العودة إلى لندن من كرواتيا، ووصلت إلى المطار في الساعة السادسة صباحاً، لتكتشف أنها حجزت بالخطأ رحلة بعد عام كامل، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وشاركت أليكسيا بورتمان تجربتها الطريفة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، ونشرت لقطات لها وهي جالسة خارج المطار وحقيبة السفر بجانبها، مع تعليق مرفق مع الفيديو قالت فيه "لقد وصلت للتو إلى المطار في الساعة 6 صباحًا وتبين أن رحلتي ستكون في العام المقبل".

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وفي نهاية المقطع يمكن رؤية أليكسيا وهي تغطي فمها بيدها وتضحك، وتضيف في التعليقات "كل ما يمكنني فعله هو الضحك".



وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده أكثر من 800 ألف شخص، وحصد أكثر من 181 ألف إعجاب، وعلق الكثير من المشاهدين على هذه التجربة، وقال أحدهم "أتفهم أنك بحاجة إلى أن تكونين في المطار مبكرًا بساعتين، لكن يبدو أن الوصول قبل عام مبكر جدًا"، وأضاف آخر "أعتقد أنك يجب أن تبدأي بالمشي وستصلين قبل موعد الرحلة".





المصدر- لبنان 24





























