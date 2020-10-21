الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 01:12 م

بسبب حبه الشديد لطبق المعكرونة بالجبن .. أمريكي يفوز بـ 200 ألف دولار !

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الوكيل الاخباري – تمكن أحد سكان مدينة غولدسبورو في ولاية نورث كارولينا الأمريكية بالفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب بفضل حبه للمعكرونة والجبن.

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وحسب صحيفة "يوناتيد بريس انتيرناشونال" الأمريكية، توجه ماركيتون كاراوي إلى سوبر ماركت قرب منزله لشراء مكونات طبق المعكرونة والجبن المفضل لديه.

وقال كاراوي: "بعد شراء المنتجات وقبل مغادرة المتجر شعرت بشيء بداخلي يدفعني لشراء تذكرة يانصيب".


وبحسب الصحيفة، اشترى كاراوي بطاقة اليانصيب مقابل خمسة دولارات وربح جائزة قدرها 200 ألف دولار، وقام على الفور بالاتصال بوالدته ليشاركها بالخبر السار.


وقال كاراوي إنه يخطط لشراء منزل جديد ومساعدة أسرته في سداد الديون.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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