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الأحد، 02-10-2022 03:08 م

بشكل مختلف .. مصرية تحتفل بيوم زفافها في صالة ألعاب رياضية

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الوكيل الإخباري-على غير عادة الفتيات في حفلات الزفاف، احتفلت بطلة المصارعة المصرية توتا المصري  بحفل زفافها داخل صالة ألعاب رياضية "جيم".

وفاجأت العروس المعازيم بحمل عريسها بيد واحدة داخل الصالة، وسط دهشة الحضور، ومنهم المصارع المصري أشرف كابونجا الملقب بـ"أقوى رجل في العالم".

ونشر المصارع المصري أشرف محروس ، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مجموعة صور من حفل الزفاف، كونه مدرب العروس.

وعلق أشرف كابونجا على صور العروسين قائلًا: "أجمل وأرق عروسة وزفة في مصر والعالم كله، النهارده كان أجمل يوم في حياتي، فرح تلميذتي وأختي الضغيرة الكابتن توتا المصري بطلة المصارعة".

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