بطريقة مروعة.. شاهد قائد دراجة نارية يصدم ضابط تركي في إسطنبول

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام قائد دراجة نارية بصدم ضابط شرطة في إسطنبول.

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وأظهر الفيديو لحظة صدم الضابط وسقوطه على الأرض بطريقة مروعة، أثناء محاولته إيقاف دراجة نارية مسرعة على أحد الطرق.



وطار الضابط عدة أمتار في الهواء، قبل أن يسقط على الأرض ويصطدم بالحاجز الموجود على الرصيف.



وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن الحادثة جريمة مروعة، وأن قائد الدراجة النارية يجب أن يُحاسب على فعلته.

مزمز