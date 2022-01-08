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السبت، 08-01-2022 11:33 ص

بطل سلسلة مارفل..بيع النسخة الأولى من قصة العملاق هالك بـ490 ألف دولار

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الوكيل الإخباري - بِيعت نسخة نادرة أولى من سلسلة القصص المصورة «هالك الخارق»، التي نُشرت عام 1962، وتصور البطل الجبّار باللون الرمادي الأصلي بدلاً من الأخضر، مقابل 490 ألف دولار أمريكي.

وأفادت صحيفة «غارديان» البريطانية نقلاً موقع «كوميك كونكت» للمزادات العلنية، بأنها كانت أغلى نسخة من أول قصة تم بيعها على الإطلاق من تلك القصص المصورة التي ظهرت قبل 60 عاماً. ومع ذلك، لا يزال أمامها شوط طويل قبل أن تحطم الرقم القياسي الذي حققته نسخة من «الرجل العنكبوت».

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وتسرد نسخة «هالك الخارق» من تأليف الكاتبين، ستان لي وجاك كيربي، قصة «الهلك الخارق» الأصلية، وكيف تسببت أشعة غاما سامة في تحويل، الدكتور بروس بانر، إلى «هالك خارق» يفقد أعصابه.

 

وكان «هالك الخارق» في أول عدد من السلسلة قد ظهر ببشرة رمادية، ولكن مطبوعات «مارفيل كومكس» غيرتها إلى الأخضر.

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