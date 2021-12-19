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الأحد، 19-12-2021 11:08 ص

بعدما احرق وجهها بالأسيد 'الأميرة مريم' تخاطب العراقيين بكلمات مؤثرة - فيديو

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الوكيل الإخباري - ظهرت الفتاة العراقية مريم، الملقبة بالأميرة، لتخاطب العراقيين، في فيديو مؤثر، بعد أن شغلت الشارع العراقي كثيرا في الأيام الماضية بسبب تعرضها لهجوم أحرق وجهها.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بحادثة الشابة مريم، حيث سكب أحد الأشخاص مادة "التيزاب" على وجهها، مما تسبب بتشوهات لها، وسط دعوات لإنزال أقسى العقوبات بحق الجاني.

وفي تفاصيل الحادثة الأليمة، طلب أحد الشباب الزواج من الفتاة لكنها رفضت، فما كان منه إلا القدوم إلى منزلها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، والتسلل إليه ليلا وسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.

 

وانتشر خبر تكفل بعض العراقيين بعلاج "الأميرة مريم"، وهو الخبر الذي أسعدها ودفعها لنشر فيديو فيه رسالة للعراقيين.

 

 

المصدر - لبنان 24

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