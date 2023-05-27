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السبت، 27-05-2023 03:20 م

بعدما فقدت بصرها.. البلوغر المصرية سارة محمد تعلن خطوبتها - صور

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الوكيل الإخباري - نشرت البلوغر المصرية، سارة محمد، صورا لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" من احتفالها بخطوبتها.

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وكتبت سارة، التي عانت الفترة الأخيرة بعد فقدان بصرها: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا لي.. خلاص قرينا الفاتحة".


وأعلنت البلوغر سارة محمد، خطبتها بعد مرور أيام من نشرها لفيديو يوثق تركيبها لـ عين صناعية، لتحل محل عينها التي فقدتها نتيجة الحادث الذي تعرضت له مع خطيبها السابق.


وتعرضت سارة محمد، خلال شهر فبراير الماضي وخطيبها إلى حادث مروع لإطلاق بعض الأشخاص عليهم طلقات نارية على الطريق الصحراوي، بهدف سرقة السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بالإسكندرية.


حيث أصيبت بإصابات بليغة وتدمرت أنسجة العين بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا إطلاق النار في عينها، بحسب مواقع مصرية.

 


 

 

 

 

روسيا اليوم 

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