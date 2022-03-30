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الأربعاء، 30-03-2022 11:27 ص

بعد صمت 3000 عام.. حقيقة فيديو المومياء الصارخة

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لـ مومياء عمرها 3000 عام تصرخ من الألم، وحصد مقطع فيديو المومياء الصارخة أكثر من 10 ملايين مشاهدة على “تويت” فقط، بعدما تم تركيب صوت ساخر على المومياء التي يرجع عمرها إلى 3000 عام.

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وكان الباحثون، والذين لم يتضح مكانهم، قد أعادوا إنشاء الحبال الصوتية لمومياء باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في عام 2019، لكن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بتركيب صوت على المومياء.

 

ويبدو أن بعض محبي الإنترنت قد فكروا في نفس الشيء، مما ساعد على إضفاء الإثارة على الفيديو الساخر للمومياء بصوت مناسب أكثر.

وحصد الفيديو أكثر من 4.5 مليون مشاهدة على تويتر، ومن الواضح من العديد من التعليقات أن معظم الناس لا يعرفون أنها مزحة.

 

 

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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