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الأربعاء، 06-07-2022 10:07 ص

بعد قليل جنايات المنصورة تسدل الستار على قضية نيرة أشرف

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الوكيل الإخباري - تسدل محكمة جنايات المنصورة بعد قليل الستار على القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي والمعروفة إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة». وستعقد المحكمة جلسة للنطق بالحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، بعد أن أُحيلت أوراقه في الجلسة الماضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وأحيلت أوراق المتهم لفضيلة المفتي، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

25 شاهدًا أكدوا رؤيتهم للمتهم أثناء ارتكاب الجريمة

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