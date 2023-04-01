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السبت، 01-04-2023 09:44 ص

بغرض اللعب.. طفلة تلقي صبي صغير ببئر عميق في الصين - فيديو

أسهل_طريقة_لحفر_بئر


الوكيل الإخباري - نفذت طفلة لا تتجاوز من العمر 7 سنوات عملية تخلص من صبي عمره 4 سنوات، بعد أن ألقت به في بئر بمقاطعة يونان الصينية .

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ووثق مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم للطفلة وهي تقوم بإلقاء الصبي بالبئر، حيث أنها أصبحت عبرة يعتبر بها من يغفلون عن ترك الأطفال يلهون وحدهم، وكذلك يشاهدون التلفاز والمنصات بمفردهم.


وأظهر المقطع الصبي وهو يحاول التشبث بالحياة ممسكا بطرف البئر، ولكن أرغمته الفتاة على السقوط 5 أمتار إلى العمق.


وعلى الرغم من أن فرص النجاة كانت معدومة نظراً لصغر سن الطفل وعمق البئر، فإن للحياة رأياً آخر، حيث نجا الصغير بعدما أنقذه أهالي الحي.


وقام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لا يرفعوا شكوى للشرطة، بعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي .

 

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