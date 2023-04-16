بـ 3 آلاف تمرينة ضغط.. أسترالي يدخل موسوعة غينيس

الوكيل الإخباري - سجل «لوكاس هيلمكي» رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد تمارين ضغط في ساعة واحدة بـ 3206 تمرين ضغط.

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بمتوسط 53 تمرين ضغط في الدقيقة، حطم الرقم القياسي العالمي لعام 2015 بما يقرب من 1000 تمرين ضغط.



تدرب لوكاس ما يقرب من 3 سنوات على محاولة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي جرت في آيرون أندرجراوند - صالة الألعاب الرياضية القديمة لرفع الأثقال في بريسبان - وتطلب منه الحفاظ على لياقته المثالية في كل تمرين ضغط.



حطم الأسترالي، الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 3182 تمرين ضغط والذي سجله دانيال سكالي - أيضًا من أستراليا - قال إنه حاول العمل الشاق لإلهام ابنه البالغ من العمر عامًا واحدًا وإظهار "لا شيء مستحيل".



تمكن لوكاس من الحفاظ على جسده مستقيمًا بنسبة 99 % من التكرارات، ومع خصم 34 فقط من الإجمالي - وهو رقم منخفض بشكل ملحوظ في سرعته - تجاوز هدفه وهو 26 دفعة لكل مجموعة مدتها 30 ثانية.

الخليج