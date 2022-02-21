بكداش.. دمشق تودع رائد صناعة البوظة العربية

الوكيل الإخباري - فقدت العاصمة السورية، دمشق، أحد أبرز رموزها التجارية والاجتماعية، برحيل موفق بكداش، صاحب أشهر محلات لبيع الآيس كريم أو "البوظة العربية" الدمشقية الشهيرة، المعروف باسم "بوظة بكداش".



ويعد محل "بوظة بكداش" الواقع في سوق الحميدية التاريخي وسط مدينة دمشق، من أبرز المعالم العريقة في البلاد، والذي لطالما كان وجهة للسوريين، والدمشقيين منهم خاصة، والسياح الذين لم تكن تكتمل جولاتهم في العاصمة السورية دون زيارة "بوظة بكداش" والتمتع بمذاقها الفريد.

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ويرجع تاريخ افتتاح محل "بوظة بكداش" على يد والد الراحل موفق، محمد حمدي بكداش، إلى عام 1895، أي قبل أكثر من قرن وربع القرن من الزمان، ومنذ ذلك الحين وهو يتربع على عرش صناعة البوظة في المشرق العربي.



الامارات اليوم