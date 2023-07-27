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الخميس، 27-07-2023 01:49 م

بين الحياة والموت.. غضب واسع بالعراق بعد حرق طفلة بالأسيد - صورة

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الوكيل الإخباري - في حادثة اعتداء مروعة وغريبة على طفلة في العراق، تم سكب مادة الأسيد الحارقة ( ماء النار ) مساء يوم الثلاثاء، على وجه نور البالغة عامين وأنحاء متفرقة من جسدها.

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بين الحياة والموت

نور التي ترقد في مستشفى الطوارىء بأربيل بين الحياة والموت، حيث بلغت نسبة الحروق وفق التقرير الطبي حول حالتها نحو 40 بالمئة من جسدها النحيل، وهو ما يشير لحراجة وضعها الصحي وفق الأطباء.

الطفلة وفق المعلومات الأولية كانا والداها قد تركاها في عهدة جدتها من جهة الأب، والتي تقيم في بيت أحد أبنائها، أي عم الطفلة الضحية والمجاور لبيتهما.

 

غضب واستغراب
وفجرت الحادثة ردود فعل واسعة من الغضب والأسى، جراء هذه الجريمة البشعة في المنصات والشبكات الاجتماعية العراقية، والمستغربة كيف يمكن الاعتداء على طفلة وتشويهها والشروع في قتلها عبر سكب ماء النار عليها.


وطالب المعلقون بضرورة كشف المجرم وإنزال أقسى العقوبات بحقه، بما يتناسب وفظاعة جرمه.


وفيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها، لم يعرف بعد من هو الجاني، خاصة وأن الطفلة في حالة صحية ونفسية صعبة للغاية، ولا يمكن معرفة ولو بعض التفاصيل الصغيرة منها حول هوية المعتدي.

 


 

 

سكاي نيوز 

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