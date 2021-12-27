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الإثنين، 27-12-2021 10:50 ص

بين المزح والجد.. كويتي يقفز من أعلى جسر الشيخ جابر - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يجلس على حافة جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الكويت، ويتبادل الحديث مع أحدهم، وبعدها يقفز من على الجسر، وسط صراخ الآخر.

وبعد إجراءات البحث والتحري، استدعت السلطات الكويتية المواطن الذي ظهر بالمقطع، وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته على تويتر، قائلة: "قام قطاع الأمن الجنائي باستدعاء الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو، تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقفز من جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، بعد إجراءات البحث والتحري عن الواقعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، كما نشرت الداخلية صورة مموهة لوجه ذلك الشخص.

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البيان 

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