الأحد 11-12-2022
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الأحد، 11-12-2022 10:38 ص

تجربة فريدة.. بركان يتدفق بقاعة عروض في آيسلندا -صور

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الوكيل الإخباري - في تجربة فريدة من نوعها في العالم، يمكن للزوار الاقتراب من تدفق حقيقي لحمم الصهارة في قاعة للعروض في وسط العاصمة الايسلندية، كأنهم في حضرة بركان فعلي.

ففي وسط القاعة التي تشبه صالة سينما، أقيم هيكل على جانبيه عواميد بازلت تذكّر بتلك الموجودة على شاطئ رينيسفيارا الشهير في جنوب ايسلندا، والمعروف برمله الأسود.

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وعلى المقاعد القابلة للسحب، جلس نحو 40 زائراً، غالبيتهم العظمى من السياح.
ويتوجه إليهم مقدم العرض الأسكتلندي إيان ماكينون قائلاً: "إنه العرض الذي تختبرون فيه الحمم المنصهرة الحقيقية التي تتدفق عمداً داخل مبنى".


وبعد لمحة لبضع دقائق عن نشأة المشروع وعن علم البراكين الايسلندي، يعرّف فيلم وثائقي بأهم الانفجارات البركانية منذ استعمار الجزيرة في نهاية القرن التاسع.


ثم يأتي الإعلان الذي طال انتظاره: "لقد مرت خمسة آلاف عام تقريباً لم تتدفق خلالها الحمم البركانية في ريكيافيك ... حتى الآن".

 


 


 



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