الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

الخرابشة: لا مسؤوليات مالية بعد إلغاء اتفاقية استكشاف البترول

الأردن يشارك في ندوة عالمية حول الابتكار العلمي والتكنولوجي

الأعيان يصادق على معدل قانون الشركات

طلبة توجيهي علمي: امتحان الأحياء اليوم مستواه من سهل الى متوسط

السيسي يوجه كلمة في ذكرى تحوّل مصر إلى جمهورية رئاسية

إنقاذ 96 شخصاً في الأردن خلال 24 ساعة

ترجيح بدء عملية تقديم طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم منتصف آب

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك غداً الاثنين ولا تأجيل على أقساط السلف

انخفاض الحمل الكهربائي المُسجل أمس لـ 3470 ميغاواط

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

الأحد، 23-07-2023 10:39 ص

تحذيرات من استخدام المصاعد في هذا التوقيت بمصر

elevator


الوكيل الإخباري - أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، يوم السبت، بيانا حذرت فيه المواطنين من "استخدام المصاعد" في منتصف الليل "حفاظا على سلامتهم"، وذلك ضمن ما تم اتخاذه من إجراءات "حفاظا على المواطنين من انقطاعات التيار الكهربائي الفترة الحالية".

اضافة اعلان

 

جاء في بيان من الشركة القابضة لكهرباء مصر: "السادة المواطنون، يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل لمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها".

وأشارت إلى أن "مدة الفصل لن تزيد عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار".

وأضافت في البيان: "نهيب بالسادة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل، حفاظا على سلامتكم، مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم تفعيل ذلك النظام بدءا من منتصف ليل يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023".

وليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء مرتبط بليلة يوم السبت فقط، أم أنه بمثابة "نظام" يتم تفعيله بدءا من ليلة السبت ويشمل الفترة المقبلة.

 

الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2fb3b97d-0344-4b6c-b0b3-923a065c7b84

الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء

9917838_1690020002

بعد تصريحات ابنه .. والد الشيف بوراك يفجر مفاجأة - فيديو

00

فيديو يحبس الأنفاس لطائرتين في سماء الوطن العربي

77

بملامح الحزن .. الشيف التركي بوراك يثير الضجة - فيديو

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

شاهد بالفيديو.. الموت يباغت معلما يمنيا أثناء تناوله وجبة الإفطار

198382

حيل منزلية سهلة التطبيق لإزالة الروائح الكريهة من الحمّام

أخبار متعلقة
download

شاهد طريقة غريبة لخفض حرارة ماتور سيارة أثناء سيرها على طريق عام في مصر

main_image64b43c4990ce1

تفاصيل صادمة لام أنهت حياة اطفالها بعد أن وضعت لهم السم بالطعام في مصر

All_Gizah_Pyramids

مصر.. كشف حقيقة الصور المتداولة بشأن انهيار الهرم - صور

image

أصاب 200 شخص.. مرض غريب يهدد سكان قرية مصرية والسلطات تتحقق

Doc-P-1087716-638250072658884868

سبب غريب وراء اصطيادها.. شاهد سلحفاة نادرة بمحل أسماك في مصر

image

الطالبة النائمة .. قصة إنسانية بطلها مدرس مصري